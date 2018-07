Le club de soccer le Boréal d’Alma est derrière cette initiative qui a attiré quelques dizaines de personnes.

La victoire des Bleus a été célébrée en grand. Les jeunes joueurs, comme les plus vieux, ont été impressionnés par la performance de la France qui a remporté pour la première fois en 20 ans le titre de championne du monde.

Je trouve qu’ils ont bien joué. Ils ont eu une bonne attaque , soutient un jeune supporteur.

C’est fou, c’est malade puis ça fait du bien. On savait qu’on avait une bonne équipe de France puis on a pas mal de jeunes. Là, on gagne, on est vraiment fiers! , mentionne un partisan d’origine française.

Une soixantaine de personnes se sont réunies à la micro-brasserie le Lion bleu d'Alma pour suivre le match opposant la France et la Croatie. Photo : Radio-Canada

Augmentation du nombre de membres?

Le club d’Alma compte près de 800 membres. Son président, Patrick Migneault, croit que l’engouement suscité par la victoire de la France permettra d’attirer de nouveaux joueurs.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus de 5000 jeunes pratiqueraient le soccer.

D’après les informations de Jessica Blackburn