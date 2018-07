Recruté en 2017, Gregory Charles a décidé de se consacrer dorénavant à ses projets personnels, après une année chargée en émotion, a affirmé la direction.

Son père, Lennox Charles, est mort en février dernier après avoir été happé par une déneigeuse, un événement « subit, accidentel et catastrophique », avait-il raconté en entrevue.

Le Festival de Lanaudière souffle cette année ses 41 bougies. Gregory Charles expliquait récemment sur les ondes d'ICI RDI qu’il avait voulu mettre « plus de couleur » dans la programmation, avec « plus de femmes qui dirigent et plus de diversité ». Le festival se tient du 5 juillet au 5 août.

Figure importante du milieu de la musique classique au Québec, Gregory Charles est à la tête d'une entreprise, Groupe Musique Greg, qui est propriétaire des stations Radio-Classique Montréal (99,5 CJPX-FM) et Radio-Classique Québec (92,7 CJSQ-FM).