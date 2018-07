Un texte d’Alexandre Duval

« On le savait qu’il allait y avoir du monde », affirme Patrick Martin, le directeur de la production du FEQ.

M. Martin s’attendait toutefois à accueillir environ 2000 personnes. « Actuellement, j’estime plus la foule à 5000 ou 6000 personnes », dit-il quelques instants après le début du match.

La communauté française à Québec est très importante. Dès que le consulat et la Ville de Québec nous ont demandé d’organiser l’activité, on s’attendait à beaucoup de monde. Patrick Martin, directeur de la production du Festival d'été de Québec

Des milliers de personnes ont convergé vers le Coeur du FEQ pour regarder la finale de la Coupe du monde de soccer sur écran géant Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

Le FEQ a en effet décidé d’ouvrir son Cœur – un espace accessible à tous gratuitement et situé juste en face de la fontaine de Tourny – pour permettre aux amateurs de soccer de vivre la finale de la Coupe du monde en direct, dans une ambiance survoltée.

Visiblement, l’offre a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les gens de Québec.

« Dès le matin, quand on a vu les lignes d’attente, j’ai téléphoné à la Ville et je leur ai dit "je pense qu’on va avoir des débordements plus tôt aujourd’hui, alors prévoyez la fermeture d’Honoré-Mercier plus tôt, ça va être nécessaire" », raconte M. Martin.

Selon lui, l’issue du match avait le potentiel de réserver d’autres surprises. « C’est sûr que si la France remporte la partie cet après-midi, ça va avoir un effet sur le site, certainement! »

Sur le coup de 13 h, ses propos se confirmaient, avec une victoire des Français par la marque de 4 à 2 sur leurs adversaires de la Coatie.

Les Bleus retrouvent ainsi la coupe qu'ils avaient soulevée 20 ans plus tôt, pour le plus grand bonheur des expatriés français rassemblés au Coeur du FEQ.