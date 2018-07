Un texte d’Alexandre Duval

« Les commerçants ont fait de bonnes affaires, les touristes sont au rendez-vous, les terrasses sont pleines », constate le directeur général de la Société de développement commercial Montcalm, Jean-Pierre Bédard.

« En plus, il y avait le mondial [de soccer] qui était là en même temps, donc il y avait du monde le matin et il y avait du monde le soir! », fait-il remarquer.

M. Bédard ne s’en cache pas : le passage du Sommet du G7 a entraîné des pertes chez plusieurs de ses membres, mais ils pourront sans doute tourner la page au terme du Festival d’été.

Ce n’est qu’à la fin de l’été qu’on saura vraiment si les affaires ont été bonnes, tempère M. Bédard, mais il est confiant. Un seul défi s’est toutefois présenté pendant le Festival d’été : celui d’avoir assez de main-d’œuvre.

D’ailleurs, un restaurant du Vieux-Québec illustre parfaitement le problème : Chez Jules a dû fermer vendredi dernier, en plein cœur du Festival d’été, faute d’employés suffisants.

« Je vous dirais que les propriétaires, bien souvent, doivent redoubler de présence sur place pour combler des postes qu’ils ne sont pas en mesure de combler en raison de la pénurie de main-d’œuvre », avance M. Bédard.

Côté hôtelier, les affaires sont également bonnes, selon la directrice générale de l’Association hôtelière de la région de Québec.

« On va être dans les alentours de 82 %, 85 % [de taux d’occupation] pour la première portion du mois de juillet, incluant le Festival d’été », avance Marjolaine de Sa.

Bien que satisfaisants, ces chiffres n’atteignent pas le record de l’an dernier, quand le Canada célébrait son 150e anniversaire, que le Festival d’été soufflait ses 50 bougies et que Québec s’apprêtait à accueillir les grands voiliers.

Le taux d’occupation actuel ressemble toutefois davantage à la moyenne des dernières années, selon Mme de Sa.