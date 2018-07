Un texte de Lise Millette

Au centre de la campagne figure une fois encore l'importance d'adopter des comportements sécuritaires afin d'éviter les accidents mortels en piscines et sur les plans d'eau.

Pour le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins, poursuivre les efforts de prévention est un geste essentiel.

« La bonne nouvelle, c'est que les noyades ont tendance à diminuer, mais même s'il n'y en avait qu'une, parce que c'est évitable, c'est une de trop », affirme-t-il.

Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec. Photo : Radio-Canada

Au Québec, c'est entre la mi-juillet la mi-août que l'on recense le plus grand nombre de noyades.

Cette année, en date du 13 juillet, la Société de sauvetage du Québec rapportait 25 noyades. Il y avait 27 à pareille date l'an dernier.

Selon les données du Bureau du coroner du Québec, le principal facteur de risque de noyade chez l'adulte demeure l'absence du vêtement de flottaison. La consommation d'alcool et la décision de se baigner seul sont aussi des causes répandues.

Aurélie Lavallée et Jessica Larochelle de Vélo-Cité de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada/Lise Millette

Aurélie Lavallée, préposée au service pour Vélocité à Rouyn-Noranda, veille à la sécurité des usagers. Elle précise qu'aucun plaisancier ne doit prendre place à bord d'une embarcation sans son équipement.

« On leur donne une veste de flottaison, qui est obligatoire, avec un sifflet, on leur laisse aussi un petit code de sécurité et un sceau, pour enlever l'eau en cas de besoin », explique la jeune fille.

En dépit des mesures de prévention, comme tout le monde n'a pas le pied marin, des interventions sont parfois nécessaires.

Jessica Larochelle, aussi préposée à la location de kayaks et de pédalos près du lac Osisko de Rouyn-Noranda, était au quai lorsqu'elle a vu chavirer une embarcation plus tôt cet été.

« Deux personnes avaient chaviré en kayak. Je suis partie avec le bateau pour aller les chercher. Ils voulaient nager jusqu'au bord alors je les ai suivis pour être certaine qu'ils étaient corrects », raconte-t-elle.

Les données du Bureau du coroner du Québec précisent que 41 % des noyades surviennent sur une rivière contre 28 % dans les lacs et 13 % en piscine.

Entre 2011 et 2015, les hommes étaient également plus nombreux parmi les victimes avec 83 % contre 17 % chez les femmes.