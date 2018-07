Le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, dirigera la délégation canadienne à ce salon, l’un des plus importants dans le monde pour l'industrie aérospatiale.

Il sera accompagné par la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Carla Qualtrough et du ministre des Transports, Marc Garneau, entre autres.

La délégation québécoise sera, quant à elle, dirigée par la vice-première ministre Dominique Anglade, également ministre de l'Économie, de la Science, de l'Innovation et de la Stratégie numérique. Une soixantaine de participants l'accompagnent, dont les représentants de 30 petites et moyennes entreprises (PME).

En 2017, l’industrie aérospatiale employait 190 000 personnes à travers le Canada, générant près de 25 milliards de dollars.

Au cours des cinq dernières années, le rôle joué par l'industrie de l'aérospatiale au sein de notre économie est devenu de plus en plus grand; de plus en plus d'entreprises du monde entier tirent parti de la vigueur de l'industrie canadienne de l'aérospatiale et de ses travailleurs. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains

Au Québec, l'industrie aérospatiale représente plus de 40 000 emplois spécialisés dans quelque 200 entreprises. Le Québec génère plus de 70 % des dépenses canadiennes en recherche et développement dans le secteur aérospatial.

Le Canada profitera du salon pour promouvoir auprès d'acheteurs éventuels l'excellence de la production canadienne d'avions civils, de simulateurs de vol, d'hélicoptères et de moteurs d'aéronefs.

Le Salon international de l'aéronautique de Farnborough accueille plus de 1500 exposants venant de 52 pays. En 2016, les commandes et promesses de commandes ont totalisé plus de 124 milliards de dollars américains.