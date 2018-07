Le porte-parole du service des incendies de la Ville de Chicago, Larry Merritt, a indiqué que l’homme a été abattu samedi soir dans le quartier South Side.

Il a été transporté à l’hôpital Jackson Park où son décès a été constaté.

Anthony Guglielmi, le porte-parole du service de police de Chicago, a dit qu’aucun agent n’a été blessé durant l’intervention.

Des agents qui patrouillaient dans le secteur à pied auraient voulu appréhender un homme qui « semblait être armé », a ajouté le porte-parole.

Une arme a été saisie sur les lieux de la tragédie, mais les forces de l'ordre ne sont pas en mesure d'affirmer que la victime était armée lorsqu'elle a été atteinte de projectiles.

Le quotidien The Chicago Sun-Times affirme que des heurts ont éclaté entre les manifestants et les policiers, qui tenaient des matraques et avaient bouclé la zone où ils opéraient.