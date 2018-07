Certains apprentis acteurs rêvent d’incarner des superhéros ou de jouer le rôle principal dans les plus émouvants des drames. Chuck Lam a vu les choses différemment, préférant enchaîner les contrats pour interpréter des cadavres.

Il a donc été étranglé, tué par un fantôme ou même déchiqueté par une dinde maudite.



Mais après 12 ans dans le domaine, le comédien âgé de 60 ans prend sa retraite pour des raisons de santé. Il souffre de maux de dos.

L'acteur Chuck Lamb Photo : Chuck Lamb

« J’ai subi quatre opérations », a-t-il expliqué lors d’une entrevue avec Rosemary Barton à l’émission As It Happens diffusée sur les ondes de CBC.

« Je ne peux plus faire tout ce qu’on me demande. Même prendre un avion jusqu’à Los Angeles me fait mal », souligne-t-il.

Le rêve qui a tout changé

Le comédien a commencé à jouer des cadavres, car il rêvait de voir apparaître son nom au générique des séries télévisées. C'est en regardant la série New York District – La Loi et l'Ordre avec sa femme qu'il a eu le déclic.

« Quand [l’acteur] Jerry Orbach jouait l’un des détectives lors des premiers épisodes, un corps mort était découvert au cours des cinq premières minutes et Jerry Orbach faisait alors une remarque brillante en se tenant juste au-dessus de lui. », raconte-t-il.

La fiction l’a poursuivi jusque dans ses rêves, une nuit où il s’est vu être à son tour un de ces cadavres servant d’introduction à l’épisode. Ce qui aurait été un cauchemar pour beaucoup a pris des allures d’épiphanie pour Chuck Lamb.

Je me suis dit "pale comme je suis, chauve et avec mes cernes, j’ai déjà l’air à moitié mort de toute façon". C’est ainsi que Dieu m’a fait. Chuck Lamb

Le programmeur web a alors lancé un site pour se faire connaître. Aidé par Tonya, son épouse, il a pris des photos où on le voit jouer au mort tout autour de leur domicile, dans des positions comiques.

Six semaines plus tard, leur initiative a fait la une du New York Times. Les entrevues se sont enchaînées à la télévision pour qu’il raconte sa démarche; de quoi aider également Chuck Lamb à se faire connaître.

Ainsi, c’est en voyant une de ses entrevues que des producteurs lui ont donné son premier rôle dans un épisode la série What I Like About You, avec Jennie Garth et Amanda Bynes, diffusée en 2006. Depuis, d'autres apparitions à la télé et dans des longs métrages se sont ajoutées, dont une dans le film d’horreur ThanksKilling, avec la dinde tueuse.

Voir son nom apparaître à l’écran a donné au nouveau venu dans l’industrie l’impression d’être une « Cendrillon chauve de six pieds et de 105 kilos ».

Faire le mort

Lamb raconte qu’il faut beaucoup de patience pour interpréter un cadavre : « Si les gens pensent que tourner dans des séries et au cinéma est facile… J’ai découvert que c’était éprouvant ».

Il cite en exemple Stiff, film où son personnage meurt d’une crise cardiaque, avant d’être mis dans un sac plastique, transporté dans un escalier avant d’être jeté au sol. Cette seule scène a pris plus de huit heures pour être réalisée, avec au moins huit prises.

Regrets

Malgré les longs tournages et la blessure au dos, Chuck Lamb se dit triste de quitter les plateaux.

Alors qu’il a mis en vente le domaine de son site internet, il a publié sur la page d’accueil une lettre où il exprime son souhait de voir quelqu’un d’autre prendre la relève en tant que spécialiste des rôles de cadavres.

Toutefois, il laisse la porte ouverte à un possible retour, lui qui rêve d’une apparition dans The Walking Dead, série de zombies où les morts s’enchaînent comme les baguettes de pain chez le boulanger.

La loi et l’ordre serait un autre accomplissement. « C’est grâce à elle que tout a commencé. Je les dérange tout le temps sur Twitter. Ils doivent croire que je suis un fou, car personne ne m’a jamais répondu. » En attendant un éventuel appel, il va désormais profiter du soleil de la Floride.