Les dernières tendances environnementales sont mises de l'avant à la Foire écosphère d'Ottawa-Gatineau, avec des bougies écologiques, des panneaux solaires résidentiels, du sirop d'érable artisanal, entre autres. Tout ça pour le grand bonheur des consommateurs en quête d'un mode de vie plus vert.

Pour le directeur général d'Écosphère, Éric Ferland, c'est mission accomplie. « Il y a beaucoup de monde ce matin, donc on est très heureux pour une première édition », a-t-il dit.

Le directeur général d'Écosphère, Éric Ferland. Photo : Radio-Canada

Si l'événement a pour objectif de sensibiliser les citoyens, c'est aussi l'occasion d'interpeller les gouvernements dans un contexte politique particulier. En Ontario, le premier ministre Doug Ford a promis de se retirer de la bourse du carbone. Éric Ferland, qui s'est engagé en politique par le passé, reste optimiste et mise surtout sur les gouvernements de proximité.

« M. Ford, je l'appelle le Trump de l'Ontario. C'est triste à voir, mais je suis sûr que les villes vont continuer à faire des efforts incroyables au niveau des changements climatiques », a-t-il soutenu.

Pour Diane Vermette, membre d'Action Climat Outaouais et militante qui a lutté contre le projet Énergie Est, la foire est une occasion de poursuivre la mobilisation, et ce, même après l'abandon du controversé projet d'oléoduc.« On a, comme citoyen, un pouvoir incroyable. Je pense qu'Énergie Est nous l'a démontré et on va continuer », a-t-elle lancé.

À lire aussi : Des dizaines de personnes marchent pour la Terre à Ottawa et Gatineau

Au milieu des kiosques, des militants du Nouveau Parti démocratique (NPD) ont eux aussi profité de la foire pour faire signer une pétition sur la lutte contre la pollution liée au plastique.

Nicholas Thibodeau, bénévole du NPD, a dit regretter le manque d'engagement au sein de la société. « Au niveau commercial, industriel et institutionnel, je ne vois pas encore assez d'implication », a-t-il jugé.

La Foire Écosphère se poursuivra jusqu'à dimanche. Les organisateurs attendent jusqu'à 5000 visiteurs.

Avec les informations de Yasmine Mehdi