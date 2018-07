Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie et du Centre-du-Québec est incapable de combler le vide laissé par une absence imprévue.

À cours de médecin, c’est au personnel infirmier que revient la tâche d’évaluer les patients de l’urgence au Centre Cloutier-du-Rivage en soirée.

Les autorités redirigent donc la clientèle vers le Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) ou le Groupe de médecine familiale (GMF) de Trois-Rivières.

Dans les circonstances, le chef du département de médecine d'urgence au CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec, le docteur Olivier Roy, se montre rassurant.

« À vrai dire, c’est une situation qui n’est pas normale et qui n’est pas souhaitée, reconnaît-il. Ceci étant dit, c’est un imprévu et puis ça ne met pas en péril la situation de nos urgences. (...) Le ministère nous supporte déjà dans ce dossier-là. Alors on sera, au cours des prochaines semaines, en contact par rapport à tout ça. Mais actuellement, je ne suis pas inquiet de la situation, bien au contraire. »

Le Dr Roy assure que la situation reviendra à la normale dès lundi.

Le député Auger dénonce le bris de service

Quant à lui, le député libéral de Champlain Pierre-Michel Auger est loin d’être ravi par la nouvelle.

Moi, on m'avait dit qu'il n'y avait plus de problème à partir de 2018. Là, on en a un ce week-end. Je n'aime pas ça, mais vraiment pas. Pierre-Michel Auger, député libéral de Champlain

Pierre-Michel Auger promet de rencontrer la direction lundi et de demander l’intervention du ministre Gaétan Barrette si nécessaire.

À ses yeux, il est essentiel d’avoir un nombre suffisant de médecins pour assurer les couvertures dans tous les établissements.

Avec les informations de Gabrielle Proulx