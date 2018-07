Selon l’édition 2018 du rapport, 72 % des victimes de noyade entre 2011 et 2015 sont des hommes. Pour la même période, 29 % des morts avaient entre 20 et 34 ans, 17 % avaient plus de 65 ans et 7 % avaient moins de 4 ans.

De l’alcool avait été consommé par 53 % des jeunes adultes et 41 % des plus âgés. Selon le directeur général de la Société de Sauvetage de l’Alberta, Kelly Carter, « il y a souvent un certain niveau d’intoxication » à l’alcool ou à une autre substance.

Des lieux variés

Le rapport indique que la majorité des noyades surviennent sur des plans d’eau, comme les lacs (28 %) et les rivières (29 %). La baignoire compte pour 19 % des décès, alors que les piscines et les spas sont responsables de 11 % des noyades.

Activités pratiquées au moment de la noyade Natation (32 %)

Marche, course ou jeu près de l’eau (17 %)

Navigation non motorisée, comme le canot ou le kayak (14 %)

Plongée (13 %)

Spa (9 %)

Des consignes éprouvées

Il est donc essentiel d’être vigilant, rappelle M. Carter, car la noyade survient rapidement et sans bruit. Vingt secondes suffisent, ajoute-t-il.

Selon le rapport, la plupart des noyades auraient pu être évitées par le port d’une veste de flottaison individuelle, par une surveillance adéquate ou par la limitation de la consommation d’alcool avant de s’approcher de l’eau.

Les données ont été amassées par le Centre de recherche sur la prévention de la noyade du Canada et la Société de sauvetage de l’Alberta.