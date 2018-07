Un texte de Lise Millette

Sur les selles, il y en avait de tous les âges. Chez les 13 ans et moins, Abigaëlle Tremblay, 10 ans, fait des courses à obstacles avec son cheval Coco et la course de barils sur sa jument Légende.

« J'ai beaucoup confiance en elle, c'est facile de la seller », a affirmé la fillette, qui a reçu un premier prix de participation quelques minutes plus tard.

Abigaëlle Tremblay, Mylène Tremblay et Mia Tremblay participent aux compétitions de gymkhana de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada/Lise Millette

Sa jeune soeur, Mia, est aussi une passionnée de chevaux et à quatre ans seulement, elle chevauche déjà pour gagner.

« Elle en mange... mon bébé de 4 ans est même plus téméraire que ma grande », confie la mère, Mylène Tremblay.

Si les deux fillettes ont hérité de la passion de leur mère, elles profitent des efforts de plusieurs années.

« J'ai commencé à monter jeune chez une amie, par la suite j'ai acheté mes propres chevaux, ma terre, j'ai construit mon centre, Centre équestre chez Mylou. Ça m'a pris neuf ans avant d'avoir mon permis de construction alors j'ai eu le temps de placer mes cartes », confie la jeune entrepreneure, en activités depuis trois ans déjà.

Martine Blanchette et sa fille Coralie Lefebvre participent à la compétition de gymkhana de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada/Lise Millette

Un autre duo mère-fille était présent à la compétition. Martine Blanchette fait de l'équitation depuis plus de 30 ans. Les chevaux ont toujours fait partie de sa vie depuis qu'elle s'est établie à Poularies.

« On a toujours eu des chevaux chez nous. J'ai toujours continué là-dedans et j'aime bien le faire aussi avec mes enfants », a-t-elle confié tout naturellement.

Sa fille Coralie Lefebvre s'est qualifiée pour la compétition de Saint-Tite en juin lors du Rodéo de La Sarre.

« Ce sera des barils aussi, deuxième fin de semaine de septembre », a précisé Coralie Lefebvre.

L'adolescente de 16 ans entend bien profiter de l'été pour s'exercer en vue de cette prochaine compétition hors région.