Une texte de Louis Lessard

L'odeur était reconnaissable avant même de rentrer sur le site. Une fumée légère mais odorante annoncait aux visiteurs une cuisson de morceaux de porcs braisés, de poulets enrobés de sauce barbecue ou encore de grandes pièces de boeuf sur charbons de bois. Sur place, une dizaine d'entreprises présentaient leurs plus récentes techniques et leurs gadgets du jour pour la cuisson sur grill.

Des curieux se massent devant les compétiteurs. Ils sont nombreux à demander un échantillon. Photo : Radio-Canada/Louis Lessard

Un concours de cuisson grand public a rassemblé des participants de partout au Québec. Des cuisiniers amateurs locaux affrontaient des compétiteurs de Québec et de Montréal, entre autres. Les participants devaient se limiter à la cuisson au bois, aux granules ou encore au charbon de bois pour convaincre les juges. C'est l'équipe de Québec « Lord of the Ribs » qui a remporté les grands honneurs.

La compétition est serrée. Les participants sont jugés par des cuisiniers et des spécialistes de la cuisson sur grill. Photo : Radio-Canada/Louis Lessard

Le compétiteur de Rimouski, Carl Deschesnes, a consacré plus de 6 mois pour construire son propre barbecue au charbon de bois. Debout derrière le grill, il confirme travailler sur ses morceaux de poulet depuis 6 h du matin. J’ai testé ma recette quatre ou cinq fois. Je pense avoir des chances.

Carl Deschesnes a appris la soudure pour construire son BBQ sur mesure. Photo : Radio-Canada/Louis Lessard

Un projet de longue haleine

Le comité organisateur travaille sur le festival depuis plus d’un an. L’organisateur principal, Éric Demers, explique que cet événement se voulait surtout festif et rassembleur.

L’idée principale, c’était ça! On voulait aller chercher des gens à l’extérieur et les amener ici à Sainte-Luce. Je pense qu’on a bien frappé! Les réseaux sociaux nous ont permis de faire connaître l’événement jusqu’à Montréal. Éric Demers, organisateur

L’entrepreneur Patrick Couturier (alias Pat BBQ), une sommité régionale dans le domaine de la cuisson sur grill, s’est déplacé à Sainte-Luce pour l’occasion. Il participe à plus de 10 événements du genre par été. Il constate une tendance lourde chez les Québécois pour cet art culinaire.

Maintenant, les gens reviennent à la base, le charbon, la saveur, dit-il. Le propane, c’est juste une cuisson! Les gens se passionnent parce que tu développes tes recettes et tes sauces, c’est illimité! Les Québécois sont friands de tout ça.

Une famille tente de terminer le poulet en compétition avant l'heure imposée par les juges. Photo : Radio-Canada/Louis Lessard

Des trucs du métier

Les amateurs et les connaisseurs sont repartis avec de nouvelles techniques. Jean-François Bouffard a démoli un mythe : Les côtes levées avant je les faisais bouillir! Maintenant je ne ferai plus jamais ça!

Stéphane Gadbois est reparti avec une nouvelle technique de cuisson de poulet.

J’ai vu des gens qui enlèvent la peau du poulet, qui la gratte, qui assaisonne poulet, puis, ensuite, ils remballent tout ça et le font cuire! Stéphane Gadbois, participant

Des participants apprennent différentes techniques comme celle d'enlever le peau avant de mettre les épices. La peau est ajoutée avant la fin de la cuisson. Photo : Radio-Canada/Louis Lessard

Les organisateurs ont confirmé que le Festival du grill de Sainte-Luce revient l'an prochain.