Malgré tout, le directeur de la production, Patrick Martin, souligne que les préparatifs se sont relativement bien déroulés.

« Quand on a un spectacle annoncé de même à la dernière minute, ça nécessite un peu plus de travail pour être en mesure de fournir ce qu’ils ont besoin », a-t-il expliqué.

Il a ajouté que la formation Alexisonfire n’a pas de directeur technique, ni tout le personnel que les groupes en tournée ont normalement pour les soutenir.

« Ce qui fait qu’on a plus de ressources à leur donner [...] Mais le festival, déjà de base, on a beaucoup de ressources humaines », a-t-il dit.

Défis techniques

Le FEQ a aussi dû mettre les bouchées doubles pour permettre au groupe d’avoir les instruments de musique nécessaires.

« On a réussi à aller chercher les instruments qu’ils ont besoin à Toronto et Montréal. On a fait venir ça rapidement. Une console d’éclairage spécifique, on a trouvé ça à Toronto », a indiqué le directeur de la production.

Pour faciliter le travail de l'éclairagiste, une partie du concept utilisé vendredi pour le spectacle de Lord a été repris.

« Notre éclairagiste par exemple a dû passer la nuit à programmer pour la soirée de ce soir », a informé Patrick Martin.

Pas de remboursement

La porte-parole du FEQ Samantha McKinley a informé toutefois que les festivaliers ne pourront pas être remboursés.

Il faudrait que le festival dans son intégralité soit annulé pour qu’on puisse rembourser. Samantha McKinley, porte-parole FEQ

« Lorsqu’il y a un changement au niveau de la programmation ou l’annulation de la présence d’un artiste, il n’y a pas lieu de remboursement, mais on comprend les gens d’être déçus par contre », a-t-elle dit.

Elle a souligné que le FEQ a travaillé du matin au soir pour répondre aux nombreuses questions des festivaliers.