L'événement, organisé par le Club endurance du fjord, comporte plusieurs volets dont une épreuve olympique de 1,5 kilomètre de natation, 40 kilomètres de vélo et 10 kilomètres de course. Quelque 140 participants y ont pris part.

Pascal Coudé a été le plus rapide terminant le triathlon olympique en 2 heures 15 minutes.

On est très très satisfaits. Très belle participation pis un bel appui de la communauté pour le challenge François-Beaumont. On a eu 14 équipes, on est vraiment contents , indique le président du Club endurance du fjord, Jonathan Tremblay.

Cette nouvelle épreuve, le challenge François Beaumont, a été organisée pour rendre hommage à ce sportif du club qui est décédé des suites d’un cancer l’an dernier, à l’âge de 36 ans.

J’suis très fier de mon garçon puis je suis très fier de voir qu’on honore sa mémoire de cette façon-là. Alain Beaumont, père de François Beaumont

Le challenge a permis d’amasser 1400 $ pour Leucan, une cause qui était importante pour François Beaumont.