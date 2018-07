L’organisme fédéral avise les citoyens que l’entreprise Hain Celestial Canada ULC procède actuellement au rappel de sacs de mélanges de petits fruits congelés de marque Europe's Best.

Les produits ciblés par cette intervention sont les suivants : mélange de petits fruits Europe's Best de format 600 g et le mélange de quatre petits fruits Europe's Best de format 2 kg.

Ces sacs de petits fruits ont été vendus à l'échelle nationale. Ce rappel découle d'un rappel effectué dans un autre pays.

L'ACIA mène une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé jusqu’à maintenant.

Les aliments contaminés par la bactérie salmonelle ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade.

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.