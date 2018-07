Pour ce faire, les scientifiques ont entre autres utilisé un dispositif de poisson acoustique tiré près de leur bateau juste sous la surface de l’eau, souligne Peter Galbraith, chercheur à l'Institut Maurice-Lamontagne pour Pêches et Océans Canada.

Avec le poisson acoustique, l’équipe a été en mesure de voir les interfaces de densité dans l’eau sur lesquelles des particules peuvent flotter, ça peut être du phytoplancton, du zooplancton , illustre Peter Galbraith.

Les marées et les fluctuations dans la hauteur du fond du fjord ont une grande influence sur ces vagues sous-marines, même lorsqu’il n’y a pas de vent à la surface et que tout semble calme.