La SOPFEU suggère aux promeneurs de consulter le danger d'incendie avant d'aller en forêt et d'éviter de faire du hors-piste dans les secteurs où la végétation est sèche.

Selon l'organisme, les véhicules tout-terrain causent une dizaine d'incendies de forêt chaque année à travers la province.

« Les gens qui ont à faire des balades hors sentier, il est fort possible qu'il y ait des débris qui se collent à la machine, que ce soit de la boue ou des brindilles, et qui viennent en contact avec les parties chaudes du moteur ou du pot d'échappement, ces débris-là peuvent en s'enflammant et en tombant au sol causer des débuts d'incendie », dit l'agent à la prévention et à l'information pour la SOPFEU, Robert Lemay.

Selon lui, il est nécessaire de prendre quelques précautions lorsqu'on se promène en VTT.

« Vérifier régulièrement lorsqu'on s'arrête s'il n'y a pas de débris qui sont en contact avec les parties chaudes et puis une fois revenu à la maison ou encore au camp, s'assurer de faire un bon nettoyage de son véhicule », dit-il.

Par ailleurs, la SOPFEU indique que les pluies tombées cette nuit sur la région de Lebel-sur-Quévillon lui ont permis de déployer toutes ses unités présentes sur place pour tenter de combattre le feu qui fait rage dans la région depuis une semaine.