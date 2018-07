Un texte de Marie-Christine Rioux

Il s’agit d’une assistance record, selon le président du Comité d’animation patrimoniale de l’île Verte, Alex Fraser.

Probablement que, cet après-midi, il va y avoir plus de gens sur l'île qu'il y a jamais eu de toute l'histoire de l'humanité. Probablement proche de 900, peut-être même 1000 personnes, qui vont être sur l'île en même temps. Alex Fraser, président du Comité d’animation patrimoniale de l’île Verte

Les marcheurs étaient fébriles samedi matin sur le quai du village de L'Isle-Verte avant que le coup d’envoi ne soit donné.

On est excités, c'est ma première fois, alors on est bien excités d'essayer ça. On va s'amuser pas mal , avouait l’un d’eux.

Des participants au Sentier de la Bouette Photo : Radio-Canada/Marie-Christine Rioux

Selon le recensement de 2016, 36 personnes habitent sur l'île Verte à l'année. L'été, ils sont quelques centaines à y passer les beaux jours.

L'île Verte est habitée depuis environ 200 ans. La tradition de profiter des importantes marées de juillet pour traverser d'une rive à l'autre ne date donc pas d’hier.

Les gens traversaient pour traverser des marchandises souvent ou à cheval. Ça permettait de traverser à marée basse, sinon, les bateaux traversent juste à marée haute ici. Alex Fraser, président du Comité d’animation patrimoniale de l’île Verte

Le trentième anniversaire du Sentier de la Bouette se conclura par une soirée festive sur l'île avec, entre autres, un spectacle de Paul Piché.