C'est du moins ce qu'affirme un coup de sonde en ligne dévoilée cette semaine par le site de stylisme MFMK.

Aussi, 31,8 % des 1000 répondants reconnaissent que les hommes de Montréal s'habillent avec goût, mais si l'on prend uniquement en compte le regard des femmes, ce sont les Edmontoniens qui remportent la palme.

Le nombre de répondantes n'est pas spécifié, mais 84,3 % d'entre elles saluent le style des hommes d'Edmonton, selon MFMK.

« Les hommes d'Edmonton doivent se démener un peu plus que les autres pour défaire les stéréotypes et les idées reçues liés à notre ville et aux gens qui l'habitent », a expliqué l'auteur d'Edmonton Todd Babiak.

« Les vêtements permettent de laisser libre-cours à l'imagination et à la créativité, tout en s'amusant », a-t-il poursuivi.