Un texte de Philippe Grenier avec les informations de Xavier Lacroix lors du TJ Extra présenté à Mont-Louis

Créé il y a quatre ans par André « Dédé » Vander et Yanik Élément, deux artistes qui voulaient dynamiser Mont-Louis grâce à la musique et des activités communautaires, le festival fait la fierté des gens du village.

Pour Yanik Élément, l'objectif c'était de se donner une plate-forme qui permet de programmer absolument n'importe quel style, donc que ce soit tout mélangé, en plus de faire rencontrer des artistes qui ne se connaissent pas .

Yanik Élément est coorganisateur du Festival Tout Mélangé, un festival qu'il a fondé il y a 4 ans avec André « Dédé » Vander. Photo : Radio-Canada/Xavier Lacroix

Le festival est autofinancé, on est complètement indépendant, on vend des macarons qui sont entre 5 et 100 $, c'est un peu en sociofinancement, c'est des commandites des commerçants , lance Yanik Élément qui ajoute que même si les spectacles sont gratuits, on veut que les artistes aient des cachets, faut soutenir un événement comme ça .

Les auteurs-compositeurs-interprètes Anthony Roussel et Daniel Boucher. Photo : Radio-Canada/Xavier Lacroix

L'auteur-compositeur-interprète Daniel Boucher est venu donner un spectacle-bénéfice pour le festival.

Dans tous les petits villages, quand il y a un événement qui attire du monde, qui fait parler du village, ça change toute la psychologie quotidienne des gens, ça donne de la fierté au monde. Daniel Boucher, auteur-compositeur-interprète

Yanik Élément mentionne vouloir toucher une grosse partie de la population. On envoie aussi des musiciens dans les centres de personnes âgées .

Des musiciens jouent aussi sur toutes les terrasses qu'il y a à Mont-Louis pour les 5 à 7.

Du côté littéraire, l'écrivain Michel Vézina donnait un atelier vendredi en soirée.

Atelier d’écriture avec l’écrivain Michel Vézina. Photo : Radio-Canada/Xavier Lacroix

Comme premier exercice d'écriture, j'ai envoyé les participants pendant 15 minutes écrire, décrire le réel, s'installer quelque part et me dire en quelques mots ce qu'il y avait devant eux , mentionne l'écrivain.