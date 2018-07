Un texte de Louis Lessard

La formule est originale, les matchs sont disputés à quatre contre quatre durant deux périodes de 25 minutes. Un rythme qui laisse place aux jeux de passe et aux échappées, une particularité qui se reflète dans les résultats des matchs selon l'organisateur de l'événement, Simon St-Pierre.

On le voit, les points c'est 11 à 7 présentement, ce n’est pas des matchs pour les gardiens! C'est de la remise en forme à 4 contre 4, les gars ont de l'espace pour patiner, ils sont toujours en mouvement. C'est ce qui distingue ce genre de match d'une formule 5 contre 5. Simon St-Pierre, organisateur du tournoi

Simon St-Pierre a convaincu les joueurs de se joindre à son tournoi en faisant appel à ses contacts personnels.

L’attaquant des Blue Jackets de Columbus Pierre-Luc Dubois s'est même déplacé pour l'occasion. Les partisans de l’Océanic ont aussi eu l'occasion de rencontrer Jimmy Huntington, le nouveau centre âgé de 20 ans.

En tout, une trentaine de joueurs participent à ce tournoi où les batailles sont interdites, une condition pour plusieurs d'entre eux qui souhaitent éviter les blessures.



Des amateurs nostalgiques

Des amateurs de tous âges assistent au match. Photo : Radio-Canada/Louis Lessard



Les partisans de l'Océanic en ont eu pour leur compte samedi matin. Les anciens et les nouveaux ont joué ensemble ou les uns contre les autres au grand plaisir de l'amateur de hockey Claude Fortin : On voit des anciens, qui ont joué dans les saisons précédentes, on peut les revoir et découvrir où ils sont rendus dans leur niveau de jeu.

C'est la deuxième fois que se déroule la classique Pro Sports JMD Photo : Radio-Canada/Louis Lessard



Le partisan Olivier Gauthier, lui, apprécie l'ambiance décontractée, et ce, même si le niveau de jeux est élevé : C’est vraiment détendu comme atmosphère, c’est plus pour le plaisir, il y a des gars qui sont venus ici d’assez loin pour jouer avec leurs anciens chums.

De son côté, Luc Forest suit l'Océanic depuis un certain temps, il dit avoir regardé les matchs avec un brin de nostalgie.

Il y a des joueurs là-dedans que j’ai vu quand j’étais dans la région, Pee-wee, Bantam, Midget... il y en a qui ont évolué, qui ont progressé, il y en a qui sont encore pareils, qui sont très intenses. Luc Forest, partisan

La finale aura lieu samedi soir. Les gagnants remettront l’argent réservé à l’équipe championne à la Fondation Rêves d’enfants.