L'activité débute vers 15 h à la presqu'île du lac Osisko avec une séance d'observation du soleil grâce à un matériel spécial qui permet de voir les taches noires et les explosions massives sur sa surface.

Des astronomes amateurs pourront également assister à des lancements de fusée à l'eau à l'aide de bouteilles de plastique et à un atelier de cherche-étoiles.

Le président de l'association, Richard Martin, dit que samedi soir sera une bonne occasion pour voir plusieurs étoiles.

Le président de l'Association des astronomes amateurs de l'Abitibi-Témiscamingue, Richard Martin. Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

« C'est un bon soir, car il y a beaucoup de planètes qu'on peut observer comme Mercure, Venus et aussi Jupiter qui va être fantastique, Saturne et ses anneaux, et peut être Mars en fin de soirée, il y a un fin croissant de Lune en début de soirée, dit-il. En plus pour ceux qui vont le vouloir, on va regarder aussi des étoiles doubles, des amas d'étoiles globulaires et ouverts, des nébuleuses et aussi des galaxies. »

L'Association des astronomes amateurs de l'Abitibi-Témiscamingue compte une trentaine de membres.