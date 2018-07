Un texte de Christine Bureau

« Oui, je m’en vais écouter la télé en Croatie », lance en riant ce passionné de soccer, dont l'intérêt pour l'équipe croate remonte à l’adolescence. C’est là que j’ai vu le maillot si caractéristique des Croates. Et là, je suis tombé en amour avec le maillot. J’ai appris à découvrir les joueurs, le pays, et à comprendre ce qui se passe là-bas , a confié celui qui est aussi l'entraîneur des l'équipe des Zotentics, à Sherbrooke.

Le passionné a suivi toutes les étapes de la Coupe du monde, chaque fois en gardant espoir.