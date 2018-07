Un texte d’Alexandre Duval

Pour le lieu de culte, cette application est presque une bénédiction. Auparavant, les visites guidées n’étaient offertes que l’été, puisque les étudiants qui les assurent retournent sur les bancs d’école à la fin de la saison.

Bien que la visite soit offerte sur l’écran d’un téléphone plutôt que par un guide officiel, l’application aura pour effet de rendre l’information disponible 24 heures du 24, tout au long de l’année.

Les touristes seront donc gagnants, selon le gérant d’affaires de la paroisse Notre-Dame-de-Québec, Gilles Gignac.

Gilles Gignac, gérant d'affaires pour la paroisse Notre-Dame-de-Québec Photo : Radio-Canada

« Cette façon de faire là va nous permettre aussi à travers le temps de bonifier [l’information offerte]. On a commencé par une première étape : on s’est concentré sur les questions qui sont les plus demandées, mais on peut ajouter en tout temps d'autres éléments. »

L’interface, offerte via l’application Baladodécouverte, met de l’avant une carte de la basilique-cathédrale avec divers points d’intérêts comme la chapelle Saint-Joseph, la nef centrale ou la porte sainte.

« Vous le faites selon votre rythme, explique Gabrielle Dufour-Larue coordonnatrice du service jeunesse d’animation. Vous lisez certains textes et ça va vous donner certains éléments historiques concernant la cathédrale. »

L'application pour visiter la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec Photo : Radio-Canada

Mme Dufour-Larue précise que la basilique-cathédrale offre Internet sans fil gratuitement, ce qui évite aux utilisateurs de l’application de dépenser les données de leur forfait.

Bien que l’application comprenne une vidéo de la visite du pape Jean-Paul II à Québec en 1984, il s’agit d’une interface silencieuse, puisqu’elle est faite pour être utilisée dans un lieu de culte.

« On a des pèlerins, on a des paroissiens qui veulent prier, indique M. Gignac. C'est important de garder un certain calme ou une certaine sérénité à l'intérieur du bâtiment. »

Si on se retrouve avec 28 téléphones qui n’ont pas nécessairement d'écouteurs, mais qui écoutent à même le son, ça va devenir difficile! Gilles Gignac, gérant d'affaires de la paroisse Notre-Dame-de-Québec

Un bon début

Quelques semaines seulement après son lancement, l’application a été téléchargée à plus de 6000 reprises. Cet excellent départ va bien au-delà des attentes que s’étaient fixées les responsables.

« On s'était donné quelques mois avant de voir des résultats, soutient M. Gignac […] Mais déjà au premier mois, on a défoncé les objectifs les plus élevés qu'on aurait pu penser avoir. »

L’application est offerte gratuitement en français, en anglais ainsi qu’en espagnol. Le développement de l’application a coûté environ 15 000 $, dit M. Gignac.