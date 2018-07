Un texte de Philippe Grenier

Des capsules sur le premier règlement municipal concernant l'utilisation de l'eau potable sont affichées sur la page Facebook de la municipalité, ainsi que des trucs et astuces et un jeu-questionnaire auxquels les résidents sont invités à participer.

Réutiliser l'eau des humidificateurs ou l'eau de pluie pour arroser les plantes et fermer le robinet pendant qu'on brosse les dents sont aux nombres des idées publiées sur le site, lance Pascale Chevarie, ingénieure et planificatrice-coordonnatrice aux Services techniques et réseaux publics de la municipalité.

Le chemin de la Pointe-Basse et le chemin des Échoueries vus du haut de la Butte ronde à Havre-aux-Maisons. Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

La municipalité vise les gestes de pur gaspillage.

On voit des gens arroser des bancs de neige pour qu'ils fondent, arroser les trottoirs, arroser les gazons en plein jour. Quand on arrose les gazons en plein jour, c'est 60 % [de l'eau] qui est perdu. Elle se perd par évaporation avant de toucher au gazon, donc c'est du pur gaspillage et en plus, c'est interdit au règlement. Pascale Chevarie, ingénieure, planificatrice-coordonnatrice aux Services techniques et réseaux publics de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Cette campagne de sensibilisation a été instaurée suite à une saison estivale particulièrement sèche l'an dernier.

Le Conseil municipal avait dû enclencher le deuxième règlement relatif à l'utilisation de l'eau, mais cette fois-ci en cas de pénurie, où ce sont des grosses interdictions, des avertissements et ça peut aller jusqu'aux amendes , rappelle Pascale Chevarie.

Eau potable Photo : iStock

On s'est rendu compte que les gens ne connaissaient pas le premier règlement, les gens ne sont pas nécessairement au courant des détails, de comment on peut utiliser l'eau, comment on peut arroser, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas. Dès maintenant, protégeons la ressource, faisons de petits gestes quotidiens pour préserver l'eau potable , dit l'ingénieure.

Chaque participant aux différents concours sur la page Facebook de la municipalité court la chance de gagner un baril récupérateur d'eau qui sera tiré à la fin du mois de juillet.