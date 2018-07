Une fuite dans une canalisation principale est à l'origine de ce problème qui affecte les résidences et entreprises situées dans le quadrilatère formé du chemin de la Réserve, entre l'usine Elkem Métal et le boulevard du Saguenay, et de la rue Dréan, jusqu'au quartier panoramique.

Certaines résidences pourraient même être totalement privées d'eau.

La Ville de Saguenay recommande donc de réduire la consommation d'eau dans ce secteur en évitant par exemple de faire la lessive, de laver les véhicules ou de remplir la piscine jusqu'à 17h.