Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont reçu un appel vers 21 h vendredi en lien avec un individu en crise.

« Une fois sur les lieux, les policiers ont été confrontés à un individu désorganisé qui était en possession d'une arme blanche. Ce dernier s'est barricadé à l'intérieur de la résidence et refuse de collaborer », explique le sergent Louis-Philippe Bibeau, de la SQ.

« Il menace de s'en prendre à lui-même ainsi qu'aux policiers », a-t-il ajouté.

Le service des enquêtes des crimes contre la personne de la SQ tente d'obtenir sa reddition de façon pacifique. « On essaie que ça se termine le mieux possible », précise le sergent, sans pouvoir dire combien de policiers sont dépêchés sur les lieux. « Sans rentrer dans les détails techniques, on tente c'est sûr de communiquer avec lui. »

L'individu serait seul à l'intérieur de sa résidence. Un périmètre de sécurité a été érigé tout autour. La rue est fermée à la circulation.