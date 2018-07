L'événement est organisé par le Comité afro culturel de Val-d'Or (CAVO) et le Comité d'accueil des nouveaux arrivants.

En plus des plats traditionnels africains, il y aura de la musique, de la danse et des jeux pour enfants.

L'événement vise à rapprocher les gens de diverses cultures et origines par la cuisine.

« Les retombées c'est surtout de permettre aux gens de se mélanger, de se connaître, de partager, d'échanger entre nous. Nous on est devenus des Valdoriens, et comme les Valdoriens nous ont dit faite comme chez vous, alors on fait comme chez nous, on les invite! », mentionne Habib Sylla est membre du comité organisateur.

L'année dernière, environ 300 plats ont été servis, ce qui est un succès selon les organisateurs.