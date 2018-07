La compétition sportive s'adresse à toute la famille et invite les personnes du Témiscamingue et d'ailleurs dans la région et de l'extérieur.

Plusieurs courses sont au menu aussi bien pour les plus petits que pour les personnes d'âge supérieur.

En plus du duathlon, les organisateurs ont décidé de proposer un triathlon demi-sprint à la demande des participants.

Manon Gauthier du comité organisateur dit que l'objectif est d'amener le plus grand nombre de personnes, notamment les plus jeunes, à participer à l'événement.

« Au fil du temps, on a créé des catégories seulement ados, et cette année c'est la première fois qu'on a autant d'adolescents du Témiscamingue qui participent. C'est une grosse victoire, parce qu'on a souvent un préjugé qu'ils ne bougent pas, se réjouit-elle. Ce n'est pas vrai, il y en a plein qui sont en action, qui s'entrainent et qui le font [aussi] sans s'entrainer toute l'année, juste pour le plaisir de participer puis pour nous c'est une belle victoire. »

L'événement se tient à la plage de la marina de Ville-Marie.