Le tournage de ce premier film, c’est « l’été qui a changé [sa] vie », affirme sans détour l’acteur originaire de Laval.

« À ce moment-là, j’étais un petit gars normal qui allait en secondaire un, mais à partir [du tournage d’Un été sans point ni coup sûr], j’ai su ce que je voulais faire dans la vie, raconte-t-il. À partir de ce moment-là, tous mes efforts, tout ce que je faisais dans la vie était relié à réussir à faire ce métier-là. »

Combiner les études et le métier de comédien n’était pas une mince affaire, reconnait Pier-Luc Funk. Recruté à 14 ans pour jouer dans la populaire série télé jeunesse de Télé-Québec Tactik, il dit avoir grandi sur les plateaux de tournage.

« Mes journées [au secondaire] ça ressemblait à : je me levais à 5 h 15 du matin, je tournais de 6 h jusqu’à 18 h, de 20 h à 22 h j’avais un tuteur en histoire et en plus de ça j’avais un léger TDAH [trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, NDLR], alors c’était comme une recette compliquée, mais je ne regrette rien. »

Le petit comique de SNL Québec

Après ses rôles plutôt campés dans le répertoire jeunesse, Pier-Luc Funk s’est révélé à un autre public grâce à ses nombreux personnages sur l’émission humoristique à sketchs SNL Québec.

« Avant j’étais le gars dans Tactik ou le petit gars dans Un été sans point ni coup sûr. […] À partir de SNL, où je faisais comme 15 personnages et tu voyais un peu plus qui j’étais pour vrai, c’est à ce moment-là que les gens se sont mis à connaître qui j’étais moi, l’être humain. »

Il est ensuite devenu le plus jeune lauréat d'un prix Gémeaux, à 23 ans, pour son rôle dans la série dramatique Mémoires vives.



Attiré par le milieu de l’humour, malgré que ce ne soit pas son premier terrain de jeu, il animera un gala Juste pour rire cet été.

« Je trouve que c’est important quand tu es un artiste créateur de sortir de tes pantoufles […], de ne pas uniquement faire des trucs où tu es confortable parce que je pense que c’est comme ça que tu stagnes, explique-t-il. J’aime ça sortir des sentiers battus, me sentir fragile. »

Son gala, qui doit se tenir à la Salle Wilfried-Pelletier le vendredi 20 juillet, réunira entre autres les Denis Drolet, Rosalie Vaillancourt, le duo Sèxe Illégal et Pierre-Yves Roy-Desmarais.