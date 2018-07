Un texte d'Axel Tardieu

Sali Mohamed est à bout de nerfs. Craignant pour sa sécurité, elle s'est isolée au sud du Niger, loin de son village natal. Contactée par téléphone, elle ne comprend toujours pas la situation. « Tout a été rejeté. Je me suis dit que j'étais malchanceuse. Si jamais je ne peux pas revenir au Canada, je préfère mourir que rester sans mes enfants », avoue-t-elle.

La vie de cette famille bascule le 15 janvier dernier. En début d'après-midi, Mme Mohamed apprend par son avocat que l'Agence des services frontaliers du Canada demande son expulsion vers son pays d'origine, le Niger. Une décision sans préavis qui ne lui donne que quelques heures pour se préparer. Son avion décolle à 22 h de l'aéroport international d'Edmonton, direction Niamey, la capitale du Niger.

Deux minutes pour dire au revoir

Une fois sur place, Sali Mohamed n'a que deux minutes pour dire au revoir à son mari Inoussa Aouedi, 59 ans, et ses deux enfants Yasmina, 7 ans, et Youssef, 5 ans. Tous ont la nationalité canadienne, sauf elle. L'instant est court mais intense, rythmé de sanglots et de questions. « Pourquoi font-ils ça à maman ? », demande Yasmina dans les bras de son père. La scène est filmée à l'aéroport par un proche.

Inoussa Aouedi tente de réconforter sa fille Yasmina en pleure à l'aéroport d'Edmonton. Photo : Ibrahim Karidio

Sali Mohamed est arrivée à Montréal en 2007, après avoir fui une situation familiale jugée dangereuse au Niger. Elle dépose un formulaire à titre de demandeur d'asile, refusé en 2011, puis une demande de résidence permanente pour considérations d'ordre humanitaire, également refusée en 2013. Son mari, qui a la nationalité canadienne, tente de la parrainer en 2015 mais cette troisième tentative échoue. Le gouvernement canadien refusera également une demande d'examen des risques avant renvoi, en 2016.

Pourtant, en onze ans, Sali Mohamed a prouvé à maintes reprises qu'elle méritait la nationalité canadienne estime Ibrahim Karidio, vice-président de l'Association Niger Canada Sahel. Il a été approché à l'automne 2017 pour soutenir sa demande de résidence permanente. « Sali n'a jamais eu de problème, elle est très appréciée par toutes les communautés qu'elle a fréquentées. C'est une personne très généreuse et travailleuse », explique-t-il. « C'est une bonne épouse et une bonne mère impliquée dans l'éducation de ses enfants, au point que sa fille Yasmina était très éveillée pour son âge. »

Selon Ibrahim Karidio, vice-président de l'Association Niger Canada Sahel, cette situation n'honore pas le Canada. Photo : Radio-Canada

Ibrahim Karidio était présent à l'aéroport le 15 janvier dernier. « C'est tellement choquant de voir des enfants de 5 et 7 ans se faire séparer de leur maman et qu'on leur dise que les services sociaux vont s'occuper d'eux. »

C'est pas le Canada que je connaissais. C'est pas le Canada de la compassion. Ibrahim Karidio, vice-président de l'Association Niger Canada Sahel

Une intervention politique pour débloquer la situation?

Depuis l'expulsion de son épouse, Inoussa Aouedi est dépassé par les évènements. Cet opérateur de machine travaille de nuit dans des usines de l'industrie alimentaire. De 18 h à 6 h du matin, il n'est pas à la maison et doit quotidiennement trouver quelqu'un pour veiller sur ses deux enfants. Une situation qui a des conséquences sur les enfants. « La première ne mange pas, le petit, lui, prend son stress pour manger, comme un cochon », décrit-il, désarmé.

Yasmina et Youssef, assis dans leur salon. Photo : Radio-Canada

Yasmina est sujette à des cauchemars la nuit et Youssef devient agressif. Les résultats scolaires baissent et les deux enfants commencent à s'isoler à l'école. Avec un seul salaire, le père doit se serrer la ceinture et envisage toutes les possibilités, même celle de se séparer de ses deux bambins pour les confier à sa mère au Bénin.

Selon Inoussa Aouedi et Ibrahim Karidio, seule une intervention politique pourrait débloquer la situation. Le député de Edmonton-Centre Randy Boissonnault avait tenté de téléphoner à plusieurs responsables d'Ottawa le jour de l'expulsion afin de gagner du temps, mais le décalage horaire jouait contre eux.

La dernière demande de résidence permanente de Sali Mohamed, faite en octobre 2017, est en cours d'examen par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Elle devrait recevoir une réponse en octobre 2018. Ce sera probablement sa dernière chance.

