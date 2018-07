Kerry Gaillard espère que MacDonald's lui achètera un peu plus cher sa viande, produite selon les normes de la Table ronde canadienne sur le boeuf durable (TRCBD). Cette reconnaissance financière aiderait la Saskatchewanaise à se remettre des pertes causées par la sécheresse du printemps dernier.

Le cahier des charges de la TRCBD a été conçu par un consortium regroupant de nombreux organismes scientifiques et gouvernementaux, ainsi que des entreprises, dont MacDonald's. Kerry Gaillard est fière de détenir cette certification qui atteste de ses pratiques « exceptionnelles » en matière d’élevage.