Un texte de Noémie Moukanda

Il est impossible de la manquer lorsqu’on entre dans le parc d’attractions Playland du Pacific National Exhibition à Vancouver : structure unique, flamboyante par son aspect et non ses couleurs, la montagne russe en bois est un joyau national, lance fièrement Laura Ballance, porte-parole du Playland.

Cette montagne russe est la dernière en bois construite par ses concepteurs. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter le temps.

La dame en bois

L’attraction, en sapin de Douglas, a été conçue en 1956 par Carl Phare. Walker LeRoy dirige sa construction un an plus tard. « Ces deux messieurs étaient à l'industrie des parcs d'attractions ce que George Lucas et Steven Spielberg sont à l'industrie du divertissement », contextualise Laura Ballance.

Le côté nord de la montagne russe en bois du parc Playland à Vancouver Photo : Radio-Canada/Noémie Moukanda

Puis en 1958, c’est l’ouverture officielle en plein été. Mais une décennie plus tard, c’est déjà la déchéance pour ces structures en bois. Mme Ballance explique que « dans les années 1970, dans les grands parcs des États-Unis, ils ont commencé à démanteler les montagnes russes en bois au profit des grandes montagnes russes en acier ». Mais à l'époque , Playland ne pouvait pas se permettre, financièrement, de démolir l’attraction.

Ce n'est pas seulement un trésor de Vancouver, mais un véritable trésor canadien et nous sommes tellement chanceux de l'avoir. Laura Ballance, porte-parole du Playland

Unique en tout genre

La montagne russe compte trois véhicules, mais deux seulement se relaient à même l'attraction. Chaque train peut transporter jusqu'à 16 personnes. Le fait qu’elle soit en bois confère un caractère unique à chaque tour que l’on y fait.

[Le train] bouge, se penche et change à chaque tour. Et en un jour aussi ensoleillé qu'aujourd'hui, il va un peu plus vite. Laura Ballance, porte-parole du Playland

Laura Ballance estime dès lors que l'expérience n’est jamais la même et « on a l’impression qu’à chaque fois que l’on monte dans le train, c'est comme une première ». Cette sensation est accentuée par le fait que les 90 secondes du parcours se vivent avec un système de sécurité se limitant à la hauteur des cuisses. Le dessus du corps n’est pas protégé comme c’est souvent le cas dans ce genre d’attractions.

La rampe d’accès inclinée qui est en début de parcours constitue la seule partie mécanique de l’attraction. Après cette première élévation, le train se lance, via les principes de la loi de la gravité, à travers une série d’ascensions, de chutes, de virages et de descentes classiques.

C'est une véritable merveille de physique, car après la première montée, la course se fait entièrement grâce à la loi de la physique et l’élan. Laura Ballance, porte-parole du Playland

L’ingéniosité de la machine fait qu’elle est devenue un cas d’étude universitaire, affirme Laura Ballance. Des professeurs du monde entier, comme du Japon ou de l’Université de la Colombie-Britannique, citent cette montagne russe en exemple dans leur cours de physique moderne, dit-elle.

Cette attraction est d’autant plus spéciale que quand elle a été conçue, « beaucoup de gens ne pensaient pas que ça fonctionnerait », souligne Mme Ballance. Et pour que l'adrénaline soit à son comble à chaque parcours, l’appareillage est maintenu par une équipe spéciale qui lui est dédié. « C’est l’une des attractions les mieux entretenues en Amérique du Nord », souligne Laura Ballance.

Ce n’est pas la plus grande montagne russe, ce n’est la plus rapide. Mais je mets n’importe qui au défi de dire que ce n’est pas la meilleure. Laura Ballance, porte-parole du Playland

La montagne russe en bois du parc d'attractions Playland à Vancouver Photo : Radio-Canada/Noémie Moukanda

Une popularité grandissante

Chaque année, la montagne russe en bois du Playland attire un demi-million d’amateurs de sensations fortes des quatre coins du monde. Des célébrités hollywoodiennes comme Ryan Reynolds ne manquent pas d’y faire un tour quand elles sont en ville, raconte Laura Ballance. Il y en a même qui se sont mariés au rythme des propulsions et pentes sinueuses de l'attraction.

Beaucoup de gens considèrent [cette montagne russe] comme leur tradition estivale. C’est un passage obligé. Tu n’es pas un Vancouvérois tant que tu n’as pas fait un tour de cette montagne russe en bois. Laura Ballance, porte-parole du Playland

Des adolescents en ont d’ailleurs fait une habitude à chaque visite dans le parc d’attractions, malgré son aspect vieillot « qui donne l’impression que ça va briser », confiaient-ils.