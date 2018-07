Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Ce développement devrait faciliter les longs déplacements entre l'Abitibi-Témiscamingue et le sud du Québec.

Par ailleurs, les passionnés de véhicules électriques de la région comptent une nouvelle adepte, Cathy Yergeau de La Corne, qui a gagné le concours provincial « Roulez en Tesla » par le Fonds Éco IGA et le Jour de la Terre.

Cathy Yergeau roulera en Tesla Modèle 3 pour la prochaine année. « Éventuellement, on pensait s'enligner vers une voiture électrique moi ou mon conjoint. Ça va permettre de l'essayer pendant un an, après ça on va décider si on achète », fait-elle valoir.

Cathy Yergeau, de La Corne, a remporté une Tesla Modèle 3 pour un an. Photo : Radio-Canada/Jocelyn Corbeil

Dès les premières minutes au volant d'un véhicule électrique, elle a été agréablement surprise. « C'est le fun, c'est vraiment silencieux, tu n'as pas l'impression que la voiture est en fonction, j'imagine qu'on s'habitue à ça assez rapidement », lance-t-elle.

C'est la première fois que l'organisme le Jour de la Terre organisait le tirage pour l'utilisation d'une voiture électrique.

« Ça permet de rouler zéro émission. On voit aujourd'hui qu'au Québec, l'infrastructure électrique permet que l'électricité soit produite de manière propre, puisque c'est de l'hydroélectricité, donc en termes de réduction des émissions, c'est vraiment intéressant. On voit que même ici, dans la région, c'est possible de rouler électrique. Le réseau, la recharge sont suffisants pour le faire », commente Hortence Montoux, directrice des programmes pour le Jour de la terre.

Les curieux sur place avaient bien des questions au sujet de ce type de véhicule. « Ah c'est vraiment merveilleux, on aimerait tous en avoir une, mais c'est le prix, c'est quoi le prix, monsieur? », pouvait-on entendre.

« Celle-là est environ 72 000 $, mais il y a des modèles à 30 000 $ aussi. Là on parle d'une voiture luxueuse », rétorquait le directeur régional de l'Association des véhicules électriques du Québec, Alexandre Mercier, en parlant de la Tesla Modèle 3.

En plus de répondre aux questions des passants, Alexandre Mercier a parlé de l'impact d'une nouvelle borne rapide à Mont-Laurier.

Ça représente une centaine de kilomètres de moins avant Mont-Tremblant, donc on vient encore de diminuer le Parc de la Vérendrye. Nous savons que du côté du circuit électrique, une des bornes prioritaires, c'est dans le coin de Louvicourt et Boyer Lodge, on espère que ça sera disponible cet automne. Alexandre Mercier, directeur régional de l'Association des véhicules électriques du Québec

Le réseau compte près de 1500 bornes de recharge publiques, dont une centaine de bornes rapides. Trois bornes rapides sont déployées présentement dans la région, soit à Amos, Val-d'Or et La Sarre.