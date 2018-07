Un texte d'Édith Drouin fait à partir d'une entrevue de l'émission D'est en est

Régulièrement, René Roy repère les baleines et s'aventure en mer pour les prendre en photo. Il envoie ensuite ses clichés à la station de recherche des îles de Mingan.

Ces photos permettent aux chercheurs d’identifier les baleines et d'avoir une meilleure idée de leur position dans le golfe et l'estuaire.