Un texte de Tanya Neveu

Rappelons que dimanche dernier, un incendie s'est déclaré dans les limites du parc.

Depuis, les employés n'ont pas pu faire un inventaire des dommages en raison des flammes qui sévissaient toujours vendredi en fin de journée.

Le nombre d'hectares brûlés est estimé à environ 25, selon le directeur du parc national d'Opémican, Dany Gareau.

« L'environnement forestier est assez atteint, donc on va avoir besoin d'une période pour contrôler, entres autres, la présence d'arbres dangereux qui auraient été touchés par le feu et dont le système racinaire aurait été endommagé. Aussitôt qu'on a la permission de la SOPFEU de se rendre sur le site des prêt-à-camper et de l'incendie, on va systématiquement faire le tour des arbres », explique-t-il.

Toutes les personnes qui avaient réservé des installations prêt-à-camper ont été contactées au cours des derniers jours et différents scénarios leur ont été offerts.

Les sentiers pédestres dans ce secteur, qui devaient aussi être ouverts au public, le seront aux alentours du 20 juillet, tel que prévu.