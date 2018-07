Le grand détaillant a précisé dans un communiqué qu'il éliminerait progressivement la marque dans ses magasins tout au long de l'automne, en raison de ses ventes décevantes.

Dans le cours normal de nos activités, nous passons en revue nos offres de marchandises et apportons les changements appropriés. La Compagnie de la Baie d'Hudson

La société d'Ivanka Trump a été informée de cette décision l'automne dernier.

Il y a presque deux ans, la campagne « Grab Your Wallet » a suggéré aux consommateurs de cesser de magasiner chez les détaillants qui vendaient des produits de la famille Trump.

La campagne est née à la suite de la diffusion d'un enregistrement dans lequel on pouvait entendre le père d'Ivanka, Donald Trump, alors candidat républicain à la présidence des États-Unis, faire des commentaires obscènes sur les femmes.

Les deux femmes qui ont lancé la campagne faisaient valoir qu'elles ne pouvaient pas soutenir les magasins qui vendaient des produits provenant d'entreprises liées à M. Trump.

Une campagne distincte, « Baycott », a exhorté les consommateurs à boycotter les magasins La Baie en particulier.

Produits retirés

Le magasin La Baie au centre-ville de Montréal Photo : Radio-Canada

Depuis le début de ces deux campagnes, plusieurs détaillants ont cessé de stocker des produits liés à M. Trump, notamment les vêtements signés Ivanka.

Shoes.com, Zulily et Nordstrom, par exemple, ont cessé de proposer des produits de marque Ivanka Trump, selon le site Grab Your Wallet.

HBC n'a pas précisé si les appels au boycottage avaient joué un rôle dans sa décision.

Six produits Ivanka Trump apparaissent toujours sur le site web de Saks Off 5th, qui appartient également à la Compagnie de la Baie d'Hudson. Cependant, tous ces articles sont en liquidation, et leurs prix sont réduits jusqu'à 80 %.

Ivanka Trump a renoncé à la gestion de sa marque et a placé ses actifs dans une fiducie familiale, mais elle continue de tirer profit de l'entreprise.