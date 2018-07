Dans une déclaration au magazine Out.com publiée vendredi, l'actrice dit se retirer du projet « à la lumière de récentes questions éthiques soulevées par [sa] sélection pour le rôle ».

La semaine dernière, Scarlett Johansson a annoncé qu'elle incarnerait le rôle-titre dans un film biographique sur le chef de la pègre Dante « Tex » Gill. Né sous les traits d'une femme et portant le nom de Lois Jean Gill, le criminel notoire avait pris l'apparence d'un homme et insistait pour être identifié comme tel.

Des acteurs transgenres et des militants pour la cause LGBTQ ont remis en question le choix de l'actrice vedette.

Scarlett Johansson avait répondu une première fois à ses détracteurs en disant que tout commentaire « pouvait être envoyé aux représentants de Jeffrey Tambor, Jared Leto et Felicity Huffman ». Tous ces acteurs ont été encensés pour leur performance dans un rôle transgenre.