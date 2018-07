Un texte de Carl Sincennes

Officiellement lancée en mai dernier, l'entreprise Zesty Kits offre, selon ses deux cofondatrices, une option locale et bonne pour la santé pour minimiser le temps de préparation des repas. Les clients n'ont pas à penser aux recettes qu'ils veulent faire durant la semaine ou encore à passer à l'épicerie, car tous les ingrédients nécessaires pour préparer le repas arrivent déjà prêts et dans les bonnes proportions. Il suffit d'assembler le tout.

Tous les ensembles sont préparés à la main par elles dans une cuisine commerciale de la capitale saskatchewanaise, Best Food Forward. Les sauces et les marinades sont faites sur place. Toutes les livraisons sont effectuées en mains propres.

Un client de Zesty Kits est heureux de recevoir sa commande. Photo : Radio-Canada/Carl Sincennes

On a une passion pour la santé depuis qu'on est jeunes. On a remarqué que les gens se demandent: qu'est-ce qu'on fait pour souper? On a répondu à cette question éternelle avec les Zesty Kits. Annie Beaudoin, chef de l'exploitation et cofondatrice, Zesty Kits

Les deux cofondatrices tiennent également à ce que toute la famille puisse participer en proposant des étapes de la recette qui peuvent être réalisées par les enfants. Des accords mets-vins sont aussi proposés pour chaque repas.

Un marché compétitif

Elles tentent de maximiser l'utilisation des produits frais et locaux en proposant des recettes en phase avec la saison, ce qui constitue, selon elles, un avantage par rapport aux grandes entreprises de cette industrie. Pour y arriver, elles font affaire avec Local & Fresh qui leur livrent une grande partie de leurs produits locaux comme des légumes et de la viande.

Chaque ingrédient est mesuré d'avance et seulement la quantité nécessaire à la recette est envoyée au client. Photo : Radio-Canada

Pour l'instant, les différentes plateformes de l'entreprise sont seulement en anglais, mais Catherine et Annie Beaudoin espèrent pouvoir bientôt offrir une version francophone du site web.

On aimerait aller dans les écoles, aller parler à la communauté et offrir le service en français. Catherine Beaudoin, présidente, directrice générale et cofondatrice, Zesty Kits

Une passion depuis l'enfance

Annie et Catherine avaient respectivement 9 et 15 ans quand elles ont déménagé de Montréal à Gravelbourg.

Les sœurs Annie (à gauche) et Catherine Beaudoin (à droite) ont étudié à l'École Monseigneur de Laval à Regina. Photo : Radio-Canada

C'est leur mère qui leur a transmis la passion pour la cuisine. Elles les assoyaient sur le comptoir lorsqu'elle cuisinait du pain.

On a vraiment grandi avec un amour de la cuisine. On a même appris à multiplier des fractions en faisant des recettes triples de gâteau au chocolat. Catherine Beaudoin, présidente, directrice générale et cofondatrice, Zesty Kits

L'expérience client

Le client de Zesty Kits, Daniel Fortier, est heureux de pouvoir commander des repas d'une entreprise bilingue, gérée par deux Fransaskoises.

Mais ce qu'il aime le plus, c'est la possibilité d'apprendre de nouvelles recettes et d'avoir plus de temps pour cuisiner, puisqu'il n'a pas à faire les achats à l'épicerie.

Daniel Fortier aime bien cuisiner. Photo : Radio-Canada/Carl Sincennes

Il affirme que ce qui l'a incité à faire appel au service, c'est justement de réduire temps de préparation de moitié et aussi de pouvoir utiliser des produits locaux.

Toutefois, Daniel Fortier aimerait avoir plus de choix dans les menus qu'il peut commander en ligne.