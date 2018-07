Des pilotes de l’Aviation royale canadienne ont offert toute une prestation aérienne aux Néo-Écossais avant que les nouveaux hélicoptères ne soient déployés sur des missions à l’international, soit près de 10 ans après la date prévue de livraison.

Un des Cyclone sera déployé mercredi sur la frégate NCSM Ville de Québec, dont le port d’attache est Halifax, pour ensuite aller prendre la relève du navire NCSM St John’s dans la mer Méditerranée.

Des améliorations considérables

Les Cyclone présentent plusieurs avantages.

Par exemple, les rotors et la queue se replient afin qu’ils puissent entrer dans le hangar des navires.

Les hélicoptères Cyclone ont des améliorations considérables par rapport à leurs prédécesseurs, les Sea King. Photo : Radio-Canada

Ils peuvent aussi voler dans des températures oscillant entre -51 degrés Celsius et 49 degrés Celsius, en plus d’être légers et résistants aux éclairs et aux ondes radio de haute fréquence.

En janvier, les anciens hélicoptères de l’Aviation royale canadienne, les Sea Kings, ont pris leur retraite après 54 ans de service.

Importants retards et dépassements de coûts

Annoncé en novembre 2004 par le gouvernement libéral du premier ministre Paul Martin, l’achat de 28 hélicoptères Cyclone a été suivi de nombreux retards et a coûté beaucoup plus cher que la somme de 1,8 milliard de dollars initialement prévue.

Le Canada devait être en possession des 28 appareils en 2011, avec une première livraison prévue en 2008. Or, les premiers hélicoptères n'ont été livrés qu'en juin 2015 à la base des Forces canadiennes Shearwater, à Halifax.

Les hélicoptères ont depuis été testés et retournés plusieurs fois au constructeur américain Sikorsky pour faire des améliorations.

En 2014, le gouvernement conservateur de Stephen Harper a signé un nouveau contrat avec Sikorsky pour l'achat de 28 CH-148 Cyclone au coût de 7,6 milliards de dollars.