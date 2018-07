L’investissement public s’élève à 1,2 million de dollars. Près de 500 000 $ seront attribués pour la construction du centre. S’ajoute ensuite 700 000 $ sur une période de deux ans pour une équipe de soins cliniques.

Paul McGraw, le président du conseil d’administration de l’Hospice Miramichi, qui a développé l’idée de créer ce nouveau centre, était visiblement de bonne humeur à la suite de l’annonce.

« C'était épeurant, mais c'était aussi excitant », raconte Paul McGraw à propos de sa réaction lorsqu'il a appris que son projet allait obtenir du financement public. Photo : Radio-Canada/Pierre Richard

Ça fait six ou sept ans que nous avons la vision d’introduire les services d’un hospice résidentiel dans notre communauté , explique-t-il.

Quand le gouvernement vous approche et vous dit : "On a placé une valeur sur votre vision et on est d’accord avec elle", [...] ça vous encourage à en faire plus , raconte-t-il.

Un hospice animé par des bénévoles

Des bénévoles issus de la communauté s’occuperont des personnes âgées en fin de vie. Une vingtaine d’employés, dont des professionnels médicaux, les soutiendront dans leur travail.

C’est la différence principale qu’un patient va avoir entre un centre de soins palliatifs et un hospice Paul McGraw, président du conseil d’administration de l’Hospice Miramichi

Le président souhaite que l’hospice ne soit pas seulement un lieu médical pour les personnes en fin de vie.

Ce n’est pas juste offrir les soins aux patients. C’est des soins et du soutien pour l’ensemble de la famille dans une communauté , précise Paul McGraw.

L’ouverture du centre est prévue pour la fin de l’année 2018 ou le début de l’année 2019.