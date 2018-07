Un texte d’Allison Van Rassel

Le 18 décembre 2017, Christian Lemelin se souvient d'avoir reçu un appel du service des incendies en pleine nuit. La cuisine de son restaurant de la rue Sault-au-Matelot, dans le Vieux-Port, était la proie des flammes. Les dommages importants ont entraîné la fermeture du commerce pour une période indéterminée.

« Les clients nous appelaient régulièrement pour nous encourager et nos fournisseurs ont été très solidaires, témoigne Stéphane D’Anjou, copropriétaire et maître d’hôtel du Restaurant Toast!. C’est là qu’on s’est rendu compte qu’on est un restaurant choyé. »

Son partenaire d’affaires, le chef Christian Lemelin, connaît le prénom par cœur de tous ses fournisseurs qui ne l’ont jamais lâché. « Ils connaissent aussi mes enfants, renchérit-il, soulignant que certains assisteront à son mariage dans quelques semaines. C’est au-delà d’une relation d’affaires. »

Aidés par les propriétaires de l’hôtel le Priori, dans lequel est situé le Restaurant Toast!, le bâtiment a été reconstruit à partir des murs de pierre.

Le design du Restaurant Toast! fut confié au designer Marc Frederick Parent, appuyé par Brigitte Franchet. La salle à manger au design plus actuel conserve l’âme du restaurant. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Doser la créativité

Dans une industrie où tous veulent exploiter leur créativité, le client, lui, demande de la stabilité. En restauration, la gestion du compromis est un grand défi, mais c'est aussi le secret du succès du Restaurant Toast!

Les extrêmes nouveautés, les nouvelles techniques de cuisine à la fine pointe de la technologie, les produits alimentaires les plus récents : ce ne sont pas tous les clients qui comprennent. Quand tu complexifies trop ta formule, tu deviens un restaurant d’événements. Stéphane D'Anjou, maître d'hôtel et copropriétaire du Restaurant Toast!

La grande complicité entre les deux partenaires d’affaires, axée sur le respect, la confiance et l’échange, vaut à Stéphane D’Anjou et Christian Lemelin des éloges de leurs confrères de l’industrie. « On est comme un vieux couple », ajoute Christian en riant.

Au tout début, on part avec une page blanche. Nos clients ne sont pas établis, la couleur du lieu n’est pas donnée. Plus le temps avance, plus c’est difficile de rendre les clients heureux. Christian Lemelin, chef copropriétaire du restaurant Toast!

« On est tous des jeunes coqs en cuisine. C’est difficile, les compromis, c’est incompréhensible même, avoue celui qui a débuté à l’âge de 17 ans. J’ai 40 ans et 3 enfants, je comprends beaucoup mieux maintenant l’importance que prend le client dans l’équation. »

Selon lui, tout se joue dans le dosage de la créativité.

« Trop souvent un chef crée ses plats dans sa tête et hors contexte, précise M. D’Anjou. Il doit considérer l’ensemble de l’expérience. Il doit prendre le temps de manger au restaurant pour comprendre. C’est à ce moment qu’il peut peaufiner son plat. »

Le Crostini de champignon, un incontournable des 15 dernières années au menu du Restaurant Toast!. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Christian Lemelin laisse de plus en plus de place à son chef de cuisine, Francis Pouliot. Il transforme les plats signatures du Toast! où l’enjeu est le produit de saison. Le crostini de champignons est un bel exemple, un classique au menu depuis 15 ans.

Le chef de cuisine Francis Pouliot et ses cuisinières dans son nouvel environnement de travail Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

« Plus le restaurant gagne en âge, plus la friction de créativité et le conservatisme des clients est élevé, constate M. D’Anjou, qui cumule près de 30 ans de métier en restauration. Tout ce qu’on veut faire, c’est rendre les clients heureux. Il n’y a vraiment pas d’autres façons de faire dans notre industrie. »