Depuis sa présentation à Sundance en janvier, Sorry to Bother You s’est taillé une belle réputation avant même sa sortie dans les salles. Après Get Out, et avant BlacKkKlansman de Spike Lee (primé à Cannes), le cinéma social afro-américain tient semble-t-il un nouveau joyau, qui s’attaque par le biais de l’humour aux maux les plus profonds des États-Unis.

Sorry to Bother You se projette dans un avenir proche et s’intéresse au quotidien peu reluisant d’un jeune Noir (Lakeith Stanfield) vivant dans son garage à Oakland. À court d’argent, il réussit décrocher un emploi dans un centre d’appel où il se démarque grâce au conseil d’un collègue (Danny Glover) : prendre une « voix de Blanc » pour plaire aux clients.

La stratégie gagnante lui ouvre les portes de la compagnie Worry Free (Sans souci), où les employés sont logés et nourris sur leur lieu de travail... à vie. Il y découvre un monde qui, sous les dorures, cache une face macabre.

Ci-dessous la bande-annonce en anglais de Sorry to Bother You

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Bien que le film ne soit pas totalement ancré dans le présent, il rappellera forcément de nombreux problèmes actuels. « Ça fait longtemps que je n’avais pas vu un film où je reconnais le monde dans lequel je vivais, où j’ai reconnu la rage qui me possède parfois », indique George Privet.

Toutefois, dénoncer n’est pas suffisant, faut-il encore le faire avec talent, ce que réussit Boots Riley.

C’est comme le film d’un étudiant brillant. Ça a les défauts d’un premier film – il y a trop d’idées, trop d’ambition, ça va dans tous les sens – mais ça a cette qualité extraordinaire d’avoir du mordant et de l’ambition. Georges Privet

Enfin, un film politique!

George Privet se réjouit de voir enfin un film américain politique (penchant largement à gauche), avec une dernière partie qui bascule dans l’horreur, rappelant un certain… Get Out.

« Vous allez capoter », promet le critique qui dit avoir vécu « l’heure et demie de cinéma la plus jouissive que j’ai eue depuis longtemps ».