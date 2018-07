Un total 37 162 festivaliers ont acheté un droit d’entrée, ce qui représente une augmentation de 14 % par rapport à l’année dernière. D’ailleurs, les quelque 15 000 passeports ont tous trouvé preneur avant la fin de la période de prévente.

« On a augmenté un peu le nombre de passeports parce qu’on arrive à gagner de la place sur le site, indique le directeur général de l’événement, Thomas Grégoire. Ça se traduit aussi beaucoup sur les billets journaliers, les billets VIP, beaucoup de gens de l’extérieur de plus en plus... C’est super positif pour nous. Je pense que quand les gens viennent une fois au Festivoix, ils sont convaincus par l’expérience qu’ils vivent. »

Le directeur général du Festivoix, Thomas Grégoire Photo : Radio-Canada

D’ailleurs, par rapport à 2016, le festival a vu sa fréquentation augmenter de 34 %. Le budget du Festivoix a lui aussi augmenté, passant de 2,6 à 3,6 millions entre 2014 et 2018.

C’est une édition historique. On est sur un nuage de bonheur, on va en profiter. Thomas Grégoire, directeur général, Festivoix

Des nouveautés qui resteront

L’organisation promet que plusieurs nouveautés reviendront l’année prochaine.

La nouvelle scène Le Trou du diable des Voix acoustiques, installée dans la cour du Musée Pop, de même que la traversée en navette fluviale avec les artistes de la programmation de la scène du Port de Trois-Rivières seront notamment de retour lors du 26e Festivoix.

Les organisateurs promettent également des surprises l'été prochain.