La porte-parole des Grandes Fêtes Telus, Alicia Rochevrier, dit être en communication avec le groupe, qui a confirmé sa présence à Rimouski.

Avenged Sevenfold devait se produire samedi sur les plaines d’Abraham, mais dit avoir été forcé d’annuler la prestation en raison d’ennuis de santé.

The Agonist remplacera Bullet for My Valentine

Les Grandes Fêtes Telus n’en sont pas à leur première surprise cette année. Le festival a annoncé plus tôt cette semaine que le groupe Bullet for My Valentine ne se produirait pas à Rimouski en raison de circonstances imprévues.

La formation, qui devait faire la première partie du spectacle d’Avenged Sevenfold, sera finalement remplacée par le groupe canadien The Agonist.