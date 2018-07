La formation qui devait monter sur la grande scène des plaines d’Abraham est contrainte de prendre cette décision en raison d’ennuis de santé d'un de ses membres.

Le groupe heavy metal américain sera remplacé par Alexisonfire, a annoncé la direction du FEQ, vendredi après-midi.

Louis Bellavance, le directeur de la programmation du FEQ, est confiant que les amateurs de rock seront néanmoins comblés malgré cette annulation de dernière minute.

« Avenged Sevenfold était un morceau clé de la programmation. Nous sommes déçus de la situation et souhaitons un prompt rétablissement au groupe. Toute l’équipe s’est affairée à explorer les options disponibles et nous croyons avoir trouvé celle qui fera vibrer les festivaliers avec Alexisonfire », souligne-t-il.

Alexisonfire à pied levé

Alexisonfire est un groupe indie rock de St. Catharines, en Ontario, reconnu mondialement. Ils ont notamment produit les albums Alexisonfire (2002), Watch Out (2004), Crisis (2006) et Old Crows / Young Cardinals (2009).

C’est la première fois de l'histoire du FEQ qu’une de ses têtes d’affiche est contrainte d’annuler sa présence.

Plus de détails à venir