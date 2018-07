Un texte de Brigitte Dubé

La saison touristique bat son plein à Chandler. Depuis la semaine dernière, donc bien avant le début des vacances de la construction, les lieux d'hébergements affichaient déjà complet, selon la coordonnatrice touristique de la Ville de Chandler, Marie-Claude Prévost.

Habituellement, l’achalandage se limitait aux vacances de la construction et aux deux semaines suivantes, mais que les hôtels soient déjà pleins deux semaines avant, c’est du jamais vu , commente-t-elle.

Elle ajoute que lorsque tous les hébergements affichent complet, il faut envoyer les touristes dans d’autres villes, parfois même jusqu’à Rimouski ou Campbellton. Parfois, des résidents acceptent d’accommoder temporairement les visiteurs qui n’ont rien trouvé.

Mme Prévost observe que la fréquentation touristique augmente chaque année.

Le bord de mer et l'église à Chandler Photo : Radio-Canada

Elle explique que les efforts d'attraction des différentes entreprises touristiques et de la Municipalité portent leurs fruits.

Avec le positionnement que la Ville de Chandler a pris et l’ensemble de tous les intervenants touristiques qui se sont mis ensemble pour développer, on voit une effervescence. Marie-Claude Prévost, coordonnatrice touristique de la Ville de Chandler

De son côté, la présidente de la Chambre de commerce du Rocher-Percé, Émilie Bourque-Bélanger, dit constater tous les jours que Chandler renaît.

Une zone de Nova Lumina Photo : Radio-Canada/Brigitte Dubé

L’ouverture du parcours multimédia Nova Lumina explique en partie l’achalandage touristique, selon elle. Elle en sait quelque chose puisqu’elle en a été la porte-parole.

Mais pour elle, il y a plus. Elle constate un dynamisme économique avec sept nouvelles entreprises. Elle mentionne, entre autres, des cafés et un restaurant gastronomique qui fonctionnent à plein régime.

Plusieurs de ces petits commerces et quelques entreprises en nouvelles technologies apportent aussi un côté plus urbain à cette ville autrefois monoindustrielle qui, de toute évidence, ne veut plus mettre tous ses œufs dans le même panier.

Archives : chantier de démolition de la Gaspésia Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

Quand je suis arrivée à Chandler, en 2012, on voyait encore les restes de l’ancienne usine Gaspésia, se souvient-elle. Mais avec le nettoyage et à partir de 2016, on a senti que les gens étaient prêts à passer autre chose.

On construit différemment. Ça verdit. Il y a des fleurs. On voit la mer! Le 100e anniversaire a marqué un tournant majeur. Il a permis de redorer notre image, de changer les choses, de développer la rue commerciale. Émilie Bourque-Bélanger, présidente de la Chambre de commerce du Rocher-Percé

Tout ça nous incite à rester et à développer, conclut Émilie Bourque Bélanger.

d'après les informations de Félix Morrissette Beaulieu et une entrevue réalisée par Isabelle Lévesque