L’individu est également recherché dans le cadre d’une enquête d’agression sexuelle menée par la SQ.

Le lien entre les deux dossiers rendait l’enquête plus compliquée, ce qui a conduit au transfert du dossier à la SQ, avec l’assentiment du service de police de Wemotaci et du Conseil des Atikamekw de Wemotaci.

La disparition de James Ambroise-Petiquay a été rapportée le 16 octobre dernier. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Description de James Ambroise-Petiquay Taille : 1,82 m (5 pi 10 po)

Poids : 91 kg (160 lbs)

Cheveux : noirs

Yeux : bruns

Au moment de sa disparition, James Ambroise-Petiquay portait un manteau blanc et gris, un jeans et des chaussures noires et rouges.

Toute information pouvant aider à retrouver cet individu peut être transmise, en tout temps, et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264.