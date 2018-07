Le Québec est la province qui gaspille le plus l'eau potable au Canada. Il faut pourtant tenter de protéger cet or bleu. D'autant plus qu'il y a une consommation accrue avec l'été et la chaleur suffocante des dernières semaines à l'est du pays. De nos archives, quelques petits trucs pour faire sa part dans la lutte au gaspillage.